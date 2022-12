Pressão comercial faz Jovem Pan arquivar 376 vídeos sobre Covid e urna

A campanha do movimento Sleeping Giants Brasil “#Desmonetiza Jovem Pan”, para pressionar anunciantes a deixar de comprar espaço comercial na emissora bolsonarista, tem feito a Jovem Pan se mexer. Quatro canais da emissora no YouTube já tornaram privados pelo menos 376 vídeos. O levantamento é da Novelo Data.

Entre os assuntos da limpeza, estão vídeos sobre a Covid-19 e supostas fraudes eleitorais. Entre os conteúdos removidos, estão vídeos da Jovem Pan News, do canal Morning Show e do Pingos nos Is, com os ataques de Bolsonaro e do PL às urnas publicados entre outubro e dezembro.

Há ainda vídeos contra a vacinação infantil e a respeito dos ataques de Bolsonaro e do PL às urnas eletrônicas.

Entre os vídeos que foram excluídos, estão “Após relatório, Forças Armadas não excluem possibilidade de fraude nas urnas” e “Rodrigo Constantino: fortes indícios de fraude são suficientes para pressionar mudança no sistema”.