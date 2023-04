No próximo domingo (30), a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizará o Desafio do Trabalhador na Avenida das Nações, no bairro Monte Castelo, às 9 horas.

Enquanto parte do calendário de eventos do 1° de Maio – o desafio irá contemplar a modalidade BMX Dirt Jump. caracterizada como esporte radical e manobras complexas.

Informações sobre o evento

Local: Avenida das Nações, bairro Monte Castelo

Dia: 30/04/2023 (domingo)

Horário: 9h

O post Desafio do Trabalhador de BMX ocorre no próximo domingo (30); saiba mais apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.