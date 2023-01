A cantora baiana Preta Gil foi internada, na manhã desta quinta-feira (5), na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Segundo a colunista Fábia Oliveira, Preta chegou no local desmaiada em uma cadeira de rodas, na companhia do marido, Rodrigo Godoy.

A assessoria da artista informou à colunista que a cantora está bem e segue realizando exames de rotina. A Clínica São Vicente disse que que não divulgará informações sem a autorização do paciente ou de seus familiares.