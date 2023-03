Prevenir é melhor do que tratar: Especialista alerta sobre as doenças sexualmente transmissíveis

Doutora Larissa Tiberto mostra a importância de realizar consultas e exames de rotina

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), são contraídos todos os dias mais de um milhão de doenças sexualmente transmissíveis. Isso equivale a mais de 376 milhões de novos casos anuais, sendo os maiores casos de clamídia, gonorréia, tricomoníase e sífilis.

De acordo com a médica infectologista, Larissa Tiberto (33), estima-se que entre 9 e 10 milhões de pessoas sejam infectadas pelo HPV no Brasil e que surjam 700 mil novos casos de infecção por ano.

Lembrando que esse vírus pode levar ao Câncer de colo de útero, vulva, pênis, colo retal, cabeça e pescoço. A especialista nascida no interior de São Paulo explica que ele pode ser evitado através de vacinas e exames de rastreio nas consultas de rotina.

“Sempre digo aos meus pacientes que é muito mais fácil prevenir do que tratar, por isso, o ideal é que se realize consultas e exames de rotina com o objetivo de impedir a ocorrência e não ser pego desprevenido”, comenta. E claro, sempre utilizar camisinha na hora de uma relação, manter as mãos limpas ao pegar um objeto, deixar um ambiente arejado para impedir a proliferação de vírus e bactérias, cuidar do pet caso tenha, além de ir ao dentista regularmente, para prevenir as ISTs bucais.

Quem é a Doutora Larissa Tiberto?

A infectologista descobriu o seu propósito aos 12 anos quando se voluntariou na Rede Feminina de apoio ao Câncer na cidade de Presidente Prudente, onde nasceu. A partir disso, ela teve a certeza que a sua missão era cuidar, visando desde então entrar na faculdade de medicina. Formada na Universidade do Oeste Paulista, onde fez Clínica Médica e Infectologia, logo sentiu que não queria apenas tratar as infecções, mas a investigar a fundo suas causas para um tratamento mais assertivo, prevenindo suas patologias.

Nisso, a especialista se mudou para São Paulo com o objetivo de estudar o sistema imunológico. Atualmente, a médica trabalha no Hospital Beneficente Portuguesa, Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer e no Ambulatório de Imunodeficiência Secundária do Hospital das Clínicas FMUSP.

A doutora Larissa Tiberto que escreveu o e-book ‘Como melhorar o sistema imunológico’, atua não só tratando as infecções, mas as prevenindo através de estratégias combinadas e específicas para cada paciente. Seu consultório foi pensado e desenhado para que o paciente se sinta confortável, seguro e acolhido, buscando entender qual o impacto do diagnóstico ao paciente, tratando de forma humanizada, visando o bem estar-estar do indivíduo.

