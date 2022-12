PRF apreende 38 Kg de cocaína avaliada em quase R$ 7 milhões na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 38 kg de cocaína, na madrugada desta quarta-feira (28), em Caetité, no sudoeste da Bahia. Um homem de 44 anos foi preso.

A equipe fiscalizava na altura do quilômetro 266 da BR 030 quando flagrou o condutor de um Voyage realizar uma manobra perigosa na rodovia. Em seguida, o veículo foi abordado e inicialmente foram solicitados os documentos do motorista e dos passageiros.

Na entrevista, o condutor que reside no estado de Goiás informou que viajava na companhia dos filhos. “Ele apresentava um comportamento anormal o que elevou o grau de suspeita e resultou em uma busca detalhada no interior do automóvel”, informou a PRF.

Ao averiguar o veículo, os PRFs acabaram encontrando vários tabletes de cocaína, escondidos nos bancos, na porta e até no pneu estepe do Voyage. Com essa apreensão, segungo a PRF, o prejuízo para o narcotráfico foi de R$ 6.840.000,00.

Pelo crime de tráfico de drogas, o motorista recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária Civil de Guanambi (BA).