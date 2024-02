PRF recupera moto roubada e prende acusado em Mucuri

Condutor levava outra placa de motocicleta com características similares no interior de sua mochila.

Em uma operação de fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por receptação de veículo na manhã de hoje (16), no município de Mucuri. Por volta das 10h30, durante um comando de fiscalização no KM 939 da BR 101, a equipe da PRF avistou uma motocicleta sem nenhuma placa visível. Durante a abordagem, foi constatado que o condutor não possuía habilitação para condução de veículos.

Questionado, ele afirmou ter adquirido a motocicleta pelo valor de 4 mil reais na cidade de Itanhém (BA) e que estava levando o veículo para Rio Bananal, interior do estado baiano. Dentro da mochila do condutor , os policiais encontraram outra placa registrada em outra motocicleta do mesmo modelo e sem registro de restrição. A moto abordada possuía registro de roubo.

Diante dessas informações, o homem foi detido por receptação de veículo e encaminhado, juntamente com a motocicleta apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil de Itabatã para os procedimentos legais.