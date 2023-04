PRF registra quase 3 mil infrações e 33 acidentes durante Semana Santa na Bahia

Durante os quatro dias do feriado estendido da Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal na Bahia contou com reforço nas equipes e concentrou seu efetivo ao longo dos trechos mais movimentados e de maior incidência de acidentes graves e de ocorrências criminais. No total, foram fiscalizados 4.925 veículos foram fiscalizados e cerca de 6.354 pessoas foram abordadas em ações de policiamento.

Neste feriado prolongado, as atividades desenvolvidas pela instituição foram concentradas principalmente na segurança viária, com foco especial nas condutas de ultrapassagens proibidas, à embriaguez ao volante, controle de velocidade, ao não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, ao uso do celular ao volante, condições de conservação dos veículos, ao transporte de carga e trânsito irregular de motocicletas e ciclomotores.

Uma das estratégias foram as ações de educação para o trânsito, que atingiram quase 2.500 pessoas. Muitas dessas ações aconteceram em terminais rodoviários de ônibus e durante as palestras, os policiais além de repassarem informações de caráter preventivo, procuraram orientar os usuários de como agir em casos de abusos e crimes cometidos durante seus trajetos.

Apesar de todo o trabalho educativo, muitas pessoas se arriscaram e colocaram a vida de outras pessoas também em risco. Nestes quatro dias de Operação a PRF autuou 2.882 condutores cometendo infrações diversas.

A pressa também fez muita gente ultrapassar de forma proibida. Foram 563 autos extraídos desse tipo de infração. Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário.

Durante as abordagens, foram realizados 2.949 testes com etilômetro (aparelho utilizado para aferir a quantidade de álcool ingerido pelo condutor, conhecido popularmente como bafômetro), o que resultou no flagrante de 41 motoristas que assumiram o volante depois de consumir bebida alcoólica.

O uso dos equipamentos de segurança obrigatórios também esteve no foco das fiscalizações. A PRF flagrou e autuou 39 motoristas pelo transporte de crianças sem o dispositivo de retenção adequado. Já pela não utilização do cinto de segurança, equipamento obrigatório para condutor e passageiros, foram realizadas 173 autuações.

A PRF ressalta que a promoção de um trânsito mais seguro depende principalmente do apoio da sociedade. É preciso que todos obedeçam às leis de trânsito, tenham cautela ao conduzirem os seus veículos e tomem atitudes que promovam a segurança viária. No trânsito, escolha a vida!

Acidentes, feridos e óbitos

Em relação ao mesmo período do ano passado, a PRF na Bahia registrou uma redução no número total de acidentes, 37 em 2022 contra 33 em 2023. Desses acidentes, foram registrados 8 óbitos.

Operação Semana Santa 2023 – Período: 06 a 09/04/2023 2022 – Período: 14 a 17/04/2022 Acidentes totais 33 37 Acidentes graves 12 10 Feridos 29 40 Óbitos 8 4

Os acidentes com óbitos aconteceram em trechos das BRs 110 (01 morte), 116 (04 mortes), 242 (01 morte), 407 (02 mortes). Desde o início do ano a PRF tem intensificado a fiscalização e ações educativas com foco em inibir o excesso de velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos, condutas que aumentam muito a gravidade dos acidentes.

Enfrentamento a criminalidade

A expertise policial permitiu realizar trabalhos de prevenção e manutenção da segurança viária e da mobilidade, sem deixar de lado as atuações no combate à criminalidade.

Para o combate, especialmente, de crimes como o tráfico de drogas, o contrabando de cigarros e crimes violentos, a Operação Semana Santa 2023 foi pautada, além de informações qualificadas de inteligências, por dados estatísticos consolidados. Além disso, a operação também contou com policiais capacitados e especializados.

Durante os seis dias de atividades, a PRF na Bahia registrou 31 ocorrências policiais, que resultaram em 24 pessoas detidas por diversos crimes. As abordagens resultaram ainda na recuperação de 7 veículos roubados. Destacou-se também a apreensão de 2,7 Kg de cocaína e de 420 comprimidos de anfetaminas.