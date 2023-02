Primeiro pedágio sem cancela já está em funcionamento na Rio-Santos

O primeiro pedágio sem cancelas do país já está em operação em trechos da rodovia Rio-Santos. O sistema começou a ser testado nesta primeira semana de fevereiro em alguns trechos da Rio-Santos operados pela CCR Rio-Santos e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que cuidam a implantação do sistema chamado Free Flow. Durante os testes, não estão acontecendo cobranças para quem passa pelo sistemas. Elas só começarão a acontecer em março. Toda vez que a pessoa passa pelo pedágio, ela não precisa parar, já que a cobrança é feita ou pela tag ou pela placa do veículo de forma automática. O projeto, a partir do momento que funcionar, prevê descontos para alguns casos, como para quem passar mais de uma vez no mesmo pedágio indo no mesmo sentido. Além disso, quem tem o Sem Parar não precisará trocar a modalidade.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini