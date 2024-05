Prefeitura realiza terraplanagem em bairro de Teixeira de Freitas

Terraplanagem no bairro Liberdade II (Foto: Junior Origem)

Visando melhorar significativamente a infraestrutura e qualidade de vida dos teixeirenses, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas avança com diversas frentes de atuação pelo município, como no bairro Liberdade II.

A Secretaria de Infraestrutura realiza, no momento, o serviço de terraplanagem com compactação em vias como a rua Itiruçu, e uma de suas principais vantagens é a adequação e nivelamento do terreno, eliminando desníveis e irregularidades que comprometem a trafegabilidade e segurança das ruas. Além disso, apresenta maior durabilidade que o patrolamento comum.

A execução desta e demais ações são acompanhadas pela administração pública, para que os benefícios alcançados sejam duradouros e atendam às expectativas da população teixeirense.

Terraplanagem no bairro Liberdade II (Fotos: Junior Origem)

