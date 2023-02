Prodígio do house music, Warner Case se une ao produtor Brasileiro Bhaskar para estrear na grandiosa na Monstercat com “Do My Own Thing”

Um produtor de House de sucesso e um dos maiores nomes do Brasil acabam de assinar com a Monstercat. Warner Case e Bhaskar lançam nesta sexta-feira (10) sua primeira colaboração, chamada “Do My Own Thing”.

Com uma mistura hipnotizante dos estilos distintos de cada artista, a faixa conta com os pads melancólicos, o ritmo viciante e a linha de baixo sensual que têm todos os ingredientes que conseguem facilmente aquecer uma pista de dança, e atrair multidões nesta temporada de festivais. Enquanto Bhaskar colocou as bases da faixa, a letra reflete a jornada de Warner Case em direção à autoconfiança, lembrando aos ouvintes de abraçar seu caminho único individual em um mundo de comparações saudáveis. Os fãs podem esperar ouvir o novo registro ao vivo de Bhaskar no EDC México este mês, bem como Warner Case quando em sua abertura para Flight Facilities, no 1015 Folsom, em São Francisco (EUA).

“Para mim ‘Do My Own Thing’ é sobre extrair minha confiança em um mundo inseguro que constantemente compara as pessoas umas com as outras, especialmente nas mídias sociais. Pode ser realmente desafiador acreditar em si mesmo, especialmente quando parece que todos os outros estão fazendo melhor, ganhando mais e parecendo mais atraentes. Então, é empoderador realmente acreditar que você é a única pessoa como você, e encontrar força nisso. Há um caminho único para cada um”, comenta Warner Case.

Bhaskar acrescenta: “Estou super animado em lançar ‘Do My Own Thing’ com Warner Case. Mais uma vez, vemos a música conectando duas mentes diferentes para criar algo realmente original”.

Warner Case é um percussionista clássico baseado em Nova York, considerado como o próximo grande nome da música eletrônica. Comparado a artistas de renome como ZHU e Duke Dumont, e às vezes até Ed Sheeran, Warner é um multi-instrumentista habilidoso, cantor, compositor e produtor. Com uma paixão por criar experiências musicais inesquecíveis, ele tem chamado a atenção da indústria e do público com sua música autêntica e contagiante, sendo um produtor autodidata. Ele apareceu no chart das 50 melhores músicas na categoria “dance” da Billboard em 2022, obteve apoio de pesos-pesados como Disclosure, Kaskade e Oliver Heldens, e se juntou a Polo & Pan em sua turnê no leste dos Estados Unidos no ano passado.

Ouça “Do My Own Thing”: