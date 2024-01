Produção da Globo ameaça eliminar Giovanna do BBB 24: entenda

Reprodução/Twitter

1 de 1 Foto colorida de Giovanna no BBB 24- Metrópoles – Foto: Reprodução/TwitterGiovanna levou uma chamada de atenção daquelas da produção do BBB 24. Isso porque, durante o almoço da Xepa, ela se movimentou sem as muletas e foi ameaçada de eliminação da casa mais vigiada do Brasil.

“Você precisa reforçar o cuidado com o seu pé, conforme já foi orientado. Mais repouso e, ao se movimentar, sempre usando as duas muletas. Evitar ao máximo apoio sobre o pé machucado. Peso do corpo sempre nas muletas. Mais cuidado, ou a sua participação no programa pode acabar”, disse o Big Boss.

Enquanto a voz falava na casa, Giovanna manteve os polegares com o sinal positivo. Logo depois da ameaça de eliminação, ela quis jogar a possibilidade para longe: “Deus me livre”, pontuou. Veja o vídeo aqui.

