Produção de carne bovina bate recorde no Brasil em 2023, diz USP

Dados preliminares divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Brasil produziu 8,91 milhões de toneladas de carne bovina em 2023. E esse volume é recorde, segundo análise do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), em Piracicaba.

O estudo do Cepea afirma que as quase 9 toneladas produzidas no ano passado, representam 11,2% a mais do que em 2022 e 8,6% acima do recorde anterior, obtido em 2019. Os pesquisadores destacam que, em termos absolutos, o volume de carne aumentou em 900 mil toneladas frente a 2022, ao passo que a exportação foi ampliada em 22,8 mil toneladas, para 2,29 milhões de toneladas, absorvendo 25,7% da produção nacional.

“O ‘excedente’ ficou no mercado interno, exigindo redução dos preços para que fosse atingido o ponto de equilíbrio com a demanda”, diz o estudo. “Ao longo de 2023, o Indicador do Boi Gordo CEPEA/B3 recuou 12% e a carcaça casada de boi no atacado da Grande São Paulo caiu 9%.”

Queda da produtividade O volume de carne foi histórico, mas a produtividade média do rebanho nacional (boi, vaca, novilho e novilha), na marca de 262,97 quilo/animal, ou de 17,5 arrobas, ficou ligeiramente abaixo da obtida nos últimos dois anos. Na avaliação de pesquisadores do Cepea, os motivos da queda foram conjunturais. Refletem a combinação de estiagem em muitas regiões produtoras, com desaceleração dos confinamentos diante dos preços altos dos grãos.

Segundo os dados do IBGE, a produtividade de 2023 foi 1,7% menor que a de 2022 e 2,7% inferior ao recorde de 2021. Pesquisadores do Cepea lembram que no ano dessa máxima (2021) a oferta de animais diminuiu em razão dos abates de fêmeas em 2018 e 2019, ao mesmo tempo que a China vinha intensificando suas compras e puxando os preços para cima. Isso motivou os pecuaristas a investir – principalmente em genética e nutrição. Houve também aumento do volume confinado.

Quarto trimestre Analisando-se apenas os dados do quarto trimestre de 2023 (de outubro a dezembro), foram produzidas 2,407 milhões de toneladas de carne bovina, o melhor trimestre do ano, superando em 1,1% o anterior e em 1,8% o de um ano atrás. Em termos de produtividade, o quarto trimestre teve média 266,04 quilo/animal, a oitava maior marca para um trimestre.