Vídeo: bandido rouba celular de mulher com bebê no colo no interior

Reprodução

1 de 1 Imagem colorida mostra bandido roubando celular de mulher com um bebê no colo enquanto comparsa o espera em cima de uma moto – Metrópoles – Foto: ReproduçãoSão Paulo – Imagens de câmeras de segurança flagraram dois bandidos roubando o celular de uma mulher com um bebê no colo na tarde desta sexta-feira (9/2), em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Ela estava indo na direção de uma casa na Rua Epitácio Pessoa, no bairro Vila Tibério, por volta das 14h30, quando foi abordada por dois homens que estavam em uma moto estacionada na via.

O garupa desceu e foi para cima da mulher, que tentou correr com a criança no colo.

O criminoso conseguiu arrancar o celular da mão da mulher e fugiu na direção da Avenida do Café após subir na moto do comparsa, que o aguardava poucos metros à frente.

Segundo a polícia, nenhum dos bandidos foi preso até o momento.

