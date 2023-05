Professor é preso por estuprar aluna de 8 anos dentro de escola na BA

Um professor de 57 anos foi preso nesta quinta-feira (5) suspeito de abusar sexualmente de uma aluna de apenas 8 anos, no município de Malhada, que fica no centro-sul baiano. O crime teria acontecido na biblioteca da unidade de ensino onde ele trabalha. As informações são da TV Bahia.

A denúncia foi feita ao Conselho Tutelar da cidade, que acionou a polícia. Uma equipe da Polícia Militar encontrou o professor em sua casa, no centro da cidade. Ele foi preso em flagrante estupro de vulnerável e levado para o município de Guanambi.

A Polícia Civil já ouviu testemunhas do caso. A criança encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica de Guanambi para fazer exame de corpo de delito. A vítima está recebendo suporte psicológico.