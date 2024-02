Professor Flávio Muniz: a História do Especialista em Vendas número 1 no Google

Flávio Muniz é uma figura proeminente no mundo do Marketing Digital, consolidando sua posição como especialista de destaque na primeira página do Google por mais de uma década. Como gestor da Agência de SEO Espalhando, ele lidera uma equipe dedicada a impulsionar a visibilidade online de diversas empresas. Sua expertise foi reconhecida internacionalmente ao representar o Brasil na primeira turma de Online Strategie em Harvard, a universidade classificada como número 1 no Ranking Mundial.

Além de suas atividades como empreendedor e gestor, Muniz é um prolífico criador de conteúdo nas principais plataformas digitais. Com uma audiência significativa no Instagram, TikTok e YouTube, ele alcançou mais de 265 mil inscritos e acumula mais de 16 milhões de visualizações em seu canal. Seu compromisso com a disseminação de conhecimento vai além das redes sociais, sendo reconhecido como um dos Melhores Profissionais de Marketing Digital do Brasil pelo próprio Google.

Como docente, Muniz compartilha sua experiência e conhecimento com uma vasta audiência de mais de 100 mil alunos online por meio dos cursos de pós-graduação oferecidos pela PUC RS Online. Seu papel como educador contribui significativamente para a formação de profissionais capacitados e atualizados no campo do marketing digital. A história de Flávio Muniz é um testemunho vivo de dedicação, expertise e compromisso com a excelência em sua área de atuação.