Professora que socorreu alunos durante ataque a creche em Blumenau sofre infarto e passa por cirurgia

Uma das professoras que ajudou a socorrer crianças durante o ataque à creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, Santa Catarina, na última quarta-feira, 5, sofreu um infarto e precisou ser internada às pressas na quinta-feira para passar por uma cirurgia para introdução de um cateter no coração. De acordo com o jornal O Globo, a professora chama-se Alaide e tem 60 anos. Os médicos afirmam que o infarto foi resultado de um “estresse pós-traumático muito grande”, segundo a assessora jurídica da creche, que pediu para preservar o sobrenome da docente. A creche onde a professora trabalha foi invadida por um homem de 25 anos que matou quatro crianças e deixou outras cinco feridas usando uma machadinha. Ele se entregou à polícia, está preso preventivamente e vai responder por quatro homicídios triplamente qualificados. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, o homem tem outras quatro passagens pela polícia, uma delas por esfaquear o padrasto, em março de 2021. Na noite de quarta-feira, data em que ocorreu o atentado, a população de Blumenau fez uma vigília na porta da Cantinho Bom Pastor com velas e orações. Algumas mensagens também foram deixadas no muro da creche, entre elas uma que dizia “Pai, mãe, suas crianças estão nas orações de Jesus”. O portão da entrada foi coberto pelos funcionários com um pano preto em símbolo de luto. As crianças mortas foram enterradas na quinta-feira sob forte comoção. A Polícia Civil trata o atentado como um caso isolado.

Leia também

Justiça decreta prisão preventiva de autor de ataque a creche em SC



Funcionária de creche em SC diz que trancou bebês no banheiro durante ataque: ‘Achei que era um assaltante’