Programa Amigo de Valor, do Santander, vai beneficiar hospital pediátrico na Bahia

Até o dia 30 de junho, o site https://www.santander.com.br/amigodevalor receberá contribuições para hospitais pediátricos e organizações de apoio a famílias de doentes de alta complexidade

§ Com o objetivo de estimular a cultura da doação no Brasil, a iniciativa criada há duas décadas passa agora a arrecadar recursos durante a maior parte do ano

Salvador, abril de 2023 – NOTA DE IMPRENSA

O Hospital Martagão Gesteira, localizado no bairro do Tororó, em Salvador, e referência no atendimento pediátrico na Bahia, é uma das cinco instituições no País beneficiadas pelo Santander Brasil na nova etapa iniciada do Amigo de Valor. O programa é uma das maiores campanhas de destinação de recursos para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes do Brasil.

Até o dia 30 de junho, o Amigo de Valor irá arrecadar contribuições dos interessados em participar – pessoas físicas ou jurídicas, clientes do Santander –, e destinará os recursos a hospitais pediátricos e organizações que dão suporte a famílias cujas crianças estão em tratamentos de alta complexidade.

Durante esse período, quaisquer valores a partir de R$ 25,00 poderão ser doados pelo site https://www.santander.com.br/amigodevalor. Trata-se de recursos não incentivados, ou seja, não dedutíveis do Imposto de Renda. As instituições que receberão o apoio, além do Hospital Martagão Gesteira, são o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC-SP), a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace-DF), o Hospital Pequeno Príncipe – PR e a Santa Casa de Misericórdia – SP.

“Somos parceiros de um hospital referência no tratamento de crianças e adolescentes, sobretudo em áreas complexas, como oncologia, cardiologia e neurologia. Então, é uma satisfação podermos, de alguma forma, colaborar para que o Martagão Gesteira mantenha e reforce sua capacidade de atender as famílias baianas, em momentos nos quais estão em maior fragilidade emocional”, pontua Gilneide Lamar, superintendente da Rede Base do Santander Brasil.

“A expansão do programa busca estimular a cultura da doação, movimento importante considerando os desafios do contexto social do nosso País. Vamos assim incentivar a nossa comunidade de clientes, fornecedores, parceiros e funcionários a apoiar de forma recorrente projetos e instituições em benefício de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social”, destaca Maitê Leite, vice-presidente Institucional do Santander Brasil.

A segunda etapa, que vai de setembro a dezembro, mantém as características originais do programa, de incentivo a doações de pessoas físicas e jurídicas, clientes do Banco, para os Fundos Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Esses recursos podem ser deduzidos do Imposto de Renda (IR) na declaração do ano seguinte, até o limite de 6% do valor total devido, no caso de quem declara a renda pelo formulário completo – ou seja, até esse percentual não há custo para o doador, que tem o valor restituído. Já para empresas tributadas pelo lucro real, o direcionamento é dedutível em até 1% do valor devido. Quem declara IR pelo modelo simplificado pode doar a partir de R$ 25,00, sem dedução.

O montante é direcionado para o projeto de escolha do doador, e os valores são debitados diretamente da conta corrente. O processo é realizado por meio de uma plataforma criada pelo Santander para simplificar a doação e apresentar todos os projetos apoiados pelo programa, de forma detalhada. No site é possível conferir a descrição das ações, ver imagens, saber a quantidade de crianças atendidas e a meta de arrecadação, entre outras informações. Para clientes pessoa jurídica, as doações devem ser realizadas pelo Internet Banking.

Todas as iniciativas estão em linha com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e são voltadas para a garantia de direitos de crianças e adolescentes em situação de risco social. São projetos que atuam com acolhimento institucional, maus-tratos, álcool e drogas, combate ao trabalho infantil, abuso e exploração sexual, medidas socioeducativas, inclusão da criança e do adolescente deficiente, protagonismo de meninas, educação profissionalizante e práticas socioassistenciais. Além disso, todos os projetos recebem capacitação técnica durante o ano inteiro para fortalecer as iniciativas e os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente.

Em 2022, o Amigo de Valor completou 20 anos. Nesse período, foram direcionados mais de R$ 160 milhões a 531 ações, considerando entidades e instituições, contribuindo para a proteção e melhoria da qualidade de vida de mais de 1,6 milhão de crianças e adolescentes. Em 2022, foram arrecadados 21,6 milhões para 100 projetos em várias cidades do país.

Instituição filantrópica que atende pacientes de todo o estado da Bahia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Martagão Gesteira foi, em 2022, responsável por 63% das cirurgias oncológicas em pacientes de 0 a 14 anos. Foi responsável também por 44% dos tratamentos oncológicos na Bahia, na faixa etária pediátrica; e por 41% das cirurgias cardíacas. Em média, por ano, o Hospital atende a mais de 80 mil pacientes e realiza mais de 500 mil atendimentos, em 28 especialidades médicas.