Programa do Faustão gera prejuízo milionário para a Band: entenda

A Band acaba de fazer um balanço sobre o primeiro ano com Faustão no horário nobre, e as estimativas são as piores possíveis. Com baixa audiência desde o começo, o programa do apresentador registrou um verdadeiro prejuízo para a emissora paulista, a ponto de ser necessário realizar um corte de 50% nos gastos.

O canal esperava que não houvesse o lucro desejado no balanço final, mas o que mais temia aconteceu, que é o prejuízo milionário deixado pela produção. Muito cara e sem retorno do público, a atração deixou um rombo de milhões na empresa dos Saad.

