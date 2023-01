Programa inédito de melhoramento genético bovino é iniciado em Teixeira de Freitas; saiba como participar

Primeira etapa do Mais Pecuária Brasil (Foto: Reprodução)

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Teixeira de Freitas iniciou a primeira etapa do programa Mais Pecuária Brasil, voltado para o melhoramento de rebanho bovino do segmento de corte e leite, sem custo para o pequeno produtor. O programa é inédito no município, pois garante o melhoramento genético a curto prazo e o consequente ganho de produção e lucratividade do setor.

Parceria entre a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER), Alta Brasil e a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, a primeira fase do protocolo utilizado foi o de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) – que consiste em palpação via exame ultrassonográfico e seleção das fêmeas bovinas –, dosagem hormonal e aplicação de implante de progesterona. Tal protocolo prepara os animais aptos a serem inseminados com sêmen de qualidade, oriundo de touros provados de origem de uma central conceituada, que se trata da Auta Genetics.

A primeira etapa contou com a participação dos médicos veterinários Aloisio Baião (lotado na secretaria), Bia Carôso (da CONAFER) e do engenheiro agrônomo Arthur Liscombe. Os produtores interessados em participar da segunda rodada podem procurar a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Teixeira de Freitas para serem atendidos.

Endereço

Av. Pres. Getúlio Vargas, 5390 Bairro Santa Rita – CEP: 45985-333 (Próximo a Sec. Infraestrutura)

Horário de funcionamento

07h às 12h – 14h às 17:00

Telefone

(73) 3011-2738

