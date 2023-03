Programa ‘Mais Médicos’ será retomado nesta segunda-feira, anuncia ministro

O governo anunciou que o programa “Mais Médicos” será relançado nesta segunda-feira, 20. A retomada do programa é uma promessa do governo Lula. O ministro chefe da secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, usou as redes sociais para confirmar a volta do programa, que, segundo ele, priorizará médicos brasileiros. No Twitter, Pimenta informou que o lançamento será na segunda e que a ideia é ampliar o número de profissionais da saúde, além de investir na construção e reforma de unidades básicas para melhorar o atendimento do SUS em todo o Brasil. Lançado em 2013, durante a gestão de Dilma Rousseff, o programa ficou conhecido por contratar médicos estrangeiros, principalmente cubanos, mas sofreu resistências no governo de Jair Bolsonaro, que questionava a vinda de profissionais de Cuba para cuidar da saúde no Brasil. Em 2019, foi criado um novo programa, o “Médicos Pelo Brasil”, para substituir o anterior.

De acordo com o chefe da secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes, as vagas serão oferecidas, em um primeiro momento, para médicos brasileiros com registros em conselhos regionais e para formados no exterior. Depois disso, as vagas remanescentes serão abertas para estrangeiros. Segundo o secretário, cerca de 300 municípios não possuem médicos em unidades da família há mais de um ano e quase 800 não conseguem manter os médicos trabalhando. O ministro Paulo Pimenta também antecipou que o novo “Mais Médicos” se chamará “Mais Saúde para o Brasil”, sendo ampliado para profissionais como cirurgião dentistas, enfermeiros e assistentes sociais nas equipes de saúde.

*Com informações da repórter Berenice Leite