Programa ‘Voa Brasil’ deve iniciar em fevereiro com passagens aéreas a R$ 200

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta terça-feira, 9, que o presidente Lula já “validou os detalhes” do novo programa “Voa Brasil”, que tem como objetivo oferecer passagens aéreas mais baratas para grupos beneficiários a partir de fevereiro. Cerca de 20,6 milhões de pessoas serão contempladas com a novidade. O ministro confirmou o programa nesta terça-feira logo após uma reunião com o chefe do Executivo no Palácio do Planalto. O governo deve, ainda, anunciar a quantidade de passagens disponibilizadas com preços de até R$ 200.

Inicialmente, os beneficiários do “Voa Brasil” serão aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham até dois salários mínimos, e alunos do Programa Universidade para Todos (ProUni). Entretanto, pessoas pertencentes a estes grupos não podem ter viajado de avião nos últimos 12 meses. O programa incluirá 20 milhões de aposentados da União que ganham até dois salários mínimos, além de 600 mil estudantes do ProUni. A expectativa é que os beneficiários possam comprar as passagens pelo site do “Voa Brasil” no início de fevereiro.