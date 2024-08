Proprietários de reserva ambiental, denunciaram crime e furto de madeira em Itamaraju

Proprietários de uma área de proteção natural, realizaram uma denúncia de crime ambiental nesta semana.

Os denunciantes procuraram as autoridades para informar sobre o corte de 04 árvores de grande porte, furtadas ao lado do novo bairro, Portal do Monte, que é uma área de Reserva Legal, território protegido por lei e exclusivo para a preservação da fauna e flora, na Fazenda União do Monte, de propriedade de João Paulo e de Emanuelle, filhos do falecido Manoel Pereira.

As árvores foram identificadas como 03 Bicuíbas, madeira muito usada para ripas e outras bases para cobertura de casa, e 1 Vinhático, que tem alto valor comercial e é utilizada para móveis. Todas mediam entre 25 a 30 metros. Foi aberto um caminho na mata para passagem de veículo e escoar as madeiras serradas.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência na polícia civil de Itamaraju. Também foram acionados o IBAMA e o INEMA, órgãos de fiscalização ambiental.

Os familiares acreditam que a madeira retirada deve ser usada para as próprias casas do bairro, mas sem provas suficientes para acusar.

Os novos moradores em outro momento já atearam fogo criminoso na mata nativa que se alastrou por boa parte da mata próxima ao Monte Pescoço, durando 7 dias até alguns fazendeiros locais, com ajuda do corpo de bombeiros, conseguirem apagar.