PSDB passa por “lipoaspiração para voltar esbelto”, diz Aécio

Sigla sofreu debandada em São Paulo; deputado afirma que o partido foi atingido, em 2022, “por um tsunami chamado João Doria”

João Doria, segundo o deputado federal Aécio Neves (foto), “esfacelou” o PSDB “na busca de um projeto egocêntrico” Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

PODER360 5.abr.2024 (sexta-feira) – 8h18



O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) disse na 5ª feira (4.abr.2024) que o PSDB passa por uma “lipoaspiração para voltar mais esbelto”. Segundo ele, as dificuldades vividas pelo partido são culpa do ex-governador de São Paulo João Doria, que deixou a sigla em outubro de 2022.

O PSDB de São Paulo sofreu uma debandada. O ex-governador Rodrigo Garcia e 8 vereadores da legenda paulistana pediram desfiliação. “O PSDB, na verdade, não se fragiliza. O PSDB talvez esteja passando por uma lipoaspiração para voltar mais esbelto e mais forte para cumprir seu papel”, declarou Aécio em entrevista à CNN Brasil.

Segundo Aécio, o PSDB foi atingido, em 2022, “por um tsunami chamado João Doria, que esfacelou o partido na busca de um projeto egocêntrico”. O deputado afirmou que as ações de Doria fizeram com que a legenda não tivesse uma candidatura à Presidência da República nas últimas eleições.

“Esse foi o equívoco maior que a direção do partido cometeu”, disse.

Em 2021, Doria venceu as prévias do PSDB para ser o candidato dos tucanos nas eleições presidenciais de 2022. Sua candidatura, no entanto, não foi para frente.

O ex-governador desistiu da disputa ao Palácio do Planalto em maio de 2022. No mês seguinte, o partido oficializou o apoio a Simone Tebet na corrida eleitoral.