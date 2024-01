PSG é investigado por corrupção na compra de Neymar, diz jornal

Troca de mensagens do time com ex-deputado francês sugerem tráfico de influência na transferência do jogador em 2017, segundo o francês “La Libération”

Neymar esteve no PSG de 2017 a 2022, quando foi para o Al-Hilal, da Arábia Saudita Divulgação

PODER360 3.jan.2024 (quarta-feira)



A Justiça da França está investigando supostas irregularidades na contratação do jogador de futebol Neymar pelo Paris Saint-Germain, em 2017. Mensagens sugerem que a transação envolveu tráfico de influência e obtenção de favores entre o time e um deputado francês. As informações são do jornal “La Libération”.

Jean-Martial Ribes, ex-diretor de comunicação do time parisiense, teria “solicitado os serviços” do então deputado Hugues Renson em troca de ingressos para jogos e outros benefícios. Renson teria intervido na Receita Federal do país para isentar o clube de pagar impostos na transferência de Neymar, que custou € 222 milhões à época.

Renson foi vice-presidente da Assembleia Nacional e também é integrante do partido do atual presidente francês, Emmanuel Macron. O telefone de Ribes foi a fonte de onde as mensagens teriam sido localizadas. A investigação analisou mensagens trocadas ao longo de 10 anos. O inquérito ainda está em sua fase inicial.

O Barcelona aceitou a venda do jogador em 2017 após 4 temporadas no time catalão. Neymar chegou ao PSG em agosto daquele ano. A venda foi a mais cara já feita por um clube de futebol à época. Em 2023, depois de jogar em Paris por 6 anos, o brasileiro deixou o futebol europeu rumo à Arábia Saudita, onde joga atualmente pelo Al-Hilal.