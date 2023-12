PT lança cartilha para orientar filiados a combater fake news

Divulgado visando às eleições de 2024, material recomenda a criação de “centrais municipais” contra notícias falsas

O combate às fake news foi uma das bandeiras incorporadas pelo PT na campanha eleitoral e já no governo vigente; na imagem, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann (esq.) e o presidente Lula (dir.) Sérgio Lima/Poder360 – 8.dez.2023

PODER360 26.dez.2023 (terça-feira) – 16h19



O PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lançou uma cartilha para orientar filiados a “combater” a circulação de notícias falsas nas redes sociais, as chamadas fake news. A divulgação do material, neste mês de dezembro, se dá às vésperas de 2024, ano de eleições municipais no país.

Uma das orientações da cartilha é de que os filiados à sigla criem uma “central municipal de combate às fake news”. O PT sugere a habilitação de uma conta no WhatsApp exclusiva para a finalidade. A cartilha orienta que o integrante do partido divulgue o número e “convoque” pessoas para “denunciar mentiras sobre o PT ou a respeito de representantes” da legenda. Eis a íntegra do documento (PDF – 7 MB).

O material também orienta o leitor a identificar notícias falsas e imagens manipuladas. O guia diz que é “sempre bom ter um pé atrás com as imagens que circulam por aí” e menciona uma montagem que coloca o homem que esfaqueou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018, Adélio Bispo de Oliveira, próximo a Lula em uma manifestação a favor do petista.

Na imagem enganosa, o rosto de Adélio foi inserido em fotografia na qual Lula aparece ao centro, ao lado dos deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente do PT nacional.

O combate às fake news foi uma das bandeiras incorporadas pelo PT na campanha eleitoral e já no governo vigente. Mas, em setembro de 2022, durante as eleições gerais no país, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou a remoção de uma publicação no Twitter contra Bolsonaro feita por Gleisi Hoffmann. Na postagem, a deputada o ex-presidente como “mandante” do assassinato de um apoiador de Lula por um bolsonarista no Mato Grosso, em 9 de setembro daquele ano.

Leia mais:

PT e PL desenham estratégias para cidades a menos de 1 ano da eleição A 10 meses da eleição, 34% avaliam positivamente trabalho dos prefeitos PT se prepara para eleger mais prefeitos com Lula presidente Recentemente, a morte de Jéssica Vitória Canedo, 22 anos, depois de páginas de entretenimento a apontarem como suposto affair do humorista Whindersson Nunes, causou debate a respeito da regulação das plataformas. Governistas voltaram a defender a aprovação do PL (projeto de lei) 2.620 de 2020, conhecido como “PL das fake news”, alvo de críticas da oposição ao governo Lula.