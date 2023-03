PT na CCJ, PL na comissão de Fiscalização e mais: Veja como ficam os colegiados na Câmara

Após mais de um mês e meio de negociações, lideranças da Câmara dos Deputados costuraram um acordo para definição da presidência das comissões permanentes da Casa. As negociações foram lideradas por Arthur Lira (PP-AL) e finalizadas nesta quarta-feira, 15, data em que os colegiados foram instalados. As comissões são órgãos temáticos para debater propostas relacionadas aos temas, sendo renovadas a cada dois anos. Os grupos emitem pareceres sobre as propostas antes da votação no Plenário. A maior bancada entre os deputados, com 99 parlamentares, o Partido Liberal garantiu cinco indicações. Em segundo lugar, vem a bancada da Federação Brasil da Esperança, que une os 69 deputados do PT, os seis do PCdoB e os seis do PV, somando 81 parlamentares. O bloco parlamentar ficou com a presidência de quatro comissões, entre elas a da Comissão de Constituição e Justiça, após sete anos sem ocupar o cargo.

Confira como ficou a presidência das comissões:

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural: Tião Medeiros (PP-PR)

Tião Medeiros (PP-PR) Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação: Luisa Canziani (PSD-PR)

Luisa Canziani (PSD-PR) Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: Rui Falcão (PT-SP)

Rui Falcão (PT-SP) Comissão de Desenvolvimento Econômico: Félix Mendonça Júnior (PDT-BA)

Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial: Luizianne Lins (PT-CE)

Luizianne Lins (PT-CE) Comissão de Educação: Moses Rodrigues (União-CE)

Moses Rodrigues (União-CE) Comissão de Finanças e Tributação: Paulo Guedes (PT-MG)

Paulo Guedes (PT-MG) Comissão de Fiscalização Financeira e Controle: Bia Kicis (PL-DF)

Bia Kicis (PL-DF) Comissão de Indústria, Comércio e Serviços: Heitor Schuch (PSB-RS)

Heitor Schuch (PSB-RS) Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional: Fabio Garcia (União-MT)

Fabio Garcia (União-MT) Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: José Priante (MDB-PA)

José Priante (MDB-PA) Comissão de Minas e Energia: Rodrigo de Castro (União-MG)

Rodrigo de Castro (União-MG) Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional: Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP)

Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) Comissão da Saúde: Zé Vitor (PL-MG)

Zé Vitor (PL-MG) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público: Airton Faleiro (PT-PA)

Airton Faleiro (PT-PA) Comissão de Viação e Transportes: Cezinha de Madureira (PSD-SP)

*Mais informações em instantes