PT não vê chance de ganhar prefeituras das capitais do Centro-Oeste

1 de 1 Bandeira PT – Partido Politico – Foto: Daniel Ferreira/MetrópolesO PT trabalha com a perspectiva de ter candidatos próprios às Prefeituras das três capitais do Centro-Oeste, mas a direção nacional não vê o partido com chances de vitória em nenhuma delas.

Os pré-candidatos do PT nas cidades já estão definidos. A deputada federal Camila Jara concorrerá em Campo Grande, enquanto o deputado estadual Lúdio Cabral se apresentou como o nome do partido em Cuiabá. Delegada Adriana Accorsi, também deputada federal, disputará o pleito em Goiânia.

Lideranças nacionais do PT voltarão a se reunir em breve para conversar sobre as eleições municipais. Por ora, o partido entende que será necessário ter petistas defendendo o governo federal nas capitais de uma região com intensa presença do agronegócio e que tem forte rejeição a Lula.

Na eleição de 2022, Bolsonaro ganhou de Lula no Mato Grosso por 65,08% a 34,92%, no Mato Grosso do Sul por 59,49% a 40,51% e em Goiás por 58,71% a 41,29%.

