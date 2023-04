PT quer homenagear urna eletrônica na Câmara

A bancada do PT na Câmara dos Deputados quer realizar uma sessão solene para homenagear os “desenvolvedores e apoiadores” de um dos principais alvos do ex-presidente Jair Bolsonaro: a urna eletrônica.

A proposta para realizar a sessão solene foi protocolada pelo deputado Alencar Santana (PT-SP) e contou com apoio do líder do partido na Casa, Zeca Dirceu (PT-PR).

Na justificattiva, os petistas argumentam que os apoiadores e desenvolvedores da urna “contribuíram para o fortalecimento da nossa democracia”. Especialmente após as dúvidas levantadas por Bolsonaro.

“O sistema informatizado de voto no Brasil, com a utilização da urna eletrônica, tem sido alvo de críticas, fake news e desinformação, ao longo do tempo. Após as eleições de 2018, os ataques à utilização da urna eletrônica se intensificaram. A utilização da urna eletrônica, segura e auditável, foi colocada em dúvida até mesmo pelo presidente da República”, afirmaram os parlamentares no pedido.

Dentre os nomes que, segundo os deputados, teriam participado do desenvolvimento da urna está o ministro do STF Gilmar Mendes, e o ex-ministro Carlos Velloso, que comandou o TSE na época da implementação do voto eletrônico.