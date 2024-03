PT reúne mulheres e Janja tem imagem maior que Gleisi

Primeira-dama aparece com destaque na peça de divulgação de encontro e sua foto tem o dobro do tamanho da usada para a presidente nacional do partido

Peça de divulgação do PT para a sua plenária nacional de mulheres; a imagem de Janja tem o dobro do tamanho do retrato de Gleisi Divulgação – 14.mar.2024

PODER360 14.mar.2024 (quinta-feira) – 23h29



A proeminência atual da primeira-dama, Janja Lula da Silva, é retratada em um cartaz do Partido dos Trabalhadores para anunciar um encontro de mulheres da legenda. Aparecem no material de divulgação 4 mulheres. Do lado esquerdo e à frente das demais está Janja. No canto direito e com uma foto com a metade do tamanho está a deputada federal pelo Paraná Gleisi Hoffmann, atual presidente nacional da sigla.

A Plenária Nacional das Mulheres do PT será realizada em 19 de março de 2024, às 19h, por meio de videoconferência (pela plataforma Zoom). As outras duas mulheres no cartaz são a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura.

O destaque dado a Janja é também parte dos planos petistas de usar o ativo eleitoral da primeira-dama para mobilizar a militância no pleito municipal de 2024. Ela é considerada pela cúpula da legenda como uma pessoa capaz de influenciar o eleitorado em prol dos candidatos apoiados pelo partido e deve aparecer cada vez mais em eventos do PT pelo país.

Embora sempre relate ter sido filiada ao partido desde a juventude, Janja, 57 anos, não era uma militante conhecida de maneira ampla na legenda até há alguns anos, quando passou a namorar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles se casaram em maio de 2022.

Já Gleisi Hoffmann, 58 anos, tem um histórico mais antigo no plano nacional. Militou como jovem no movimento secundarista, quando era ligada ao PC do B. Entrou para o PT em 1989. Em 2010, foi eleita senadora pelo PT do Paraná. Depois, conquistou 2 mandatos de deputada, em 2018 e em 2022.

Janja tem ocupado o posto de principal conselheira do 3º mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É uma das poucas pessoas que faz críticas e alertas sobre a condução do governo. A função é reconhecida pelo próprio chefe do Executivo, que montou a cúpula da sua administração com ministros que não fizeram parte de sua trajetória política e, por isso, não têm liberdade para dar “palpites ao chefe”.

Como mostrou o Poder360, quem deseja conversar com Lula à noite e em fins de semana, quando o casal está no Palácio do Alvorada, tem de passar pelo crivo da primeira-dama. O petista não tem um celular próprio e conta com a ajuda da mulher para fazer e receber ligações. Embora pareça uma tarefa ordinária, o filtro mostra a influência de Janja.