Público lota ginásio de Cidade Ocidental em final de torneio de futsal

Reprodução Redes Sociais

1 de 1 Jogadores posam para foto na final – Foto: Reprodução Redes SociaisA noite de quinta-feira (18/1) foi marcada por mais uma grande final de torneios amadores de futsal em Brasília. Agora foi a vez da decisão do Aberto de Futsal de Cidade Ocidental. E o título foi disputado por duas equipes que dividem um nome um tanto inusitado: o Big Brother FC contra o Big Brother Retrô.

E quem compareceu ao ginásio da Cidade Ocidental acompanhou um jogo emocionante, com placares sempre próximos. Mas, no fim, quem se deu melhor foi o Big Brother FC, que venceu por 6 x 4 e chegou ao hexacampeonato na competição. O torneio contou com 20 times da própria cidade e do Entorno, que disputaram ao todo 68 partidas.

O campeonato teve início em dezembro de 2023. Segundo a organização, mais de 20 mil pessoas passaram pelo ginásio, que contou na final com mais de mil torcedores presentes. Nas duas equipes finalistas estavam 19 jogadores que jogaram o último Torneio Arimatéia em Brasília.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de esportes e receber notificações em tempo real?