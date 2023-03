Coral Kadmiel lança o single “Prosseguirei”, com clipe gravado na Europa

Prestes a completar 26 anos de carreira, o Coral Kadmiel apresenta o single “Prosseguirei” nesta sexta-feira, 31 de março. Mesmo após tanto tempo de jornada musical e mudanças de formação, o grupo continua levando o Evangelho pelo mundo sem desistir da missão e agora apresenta o novo trabalho que ainda conta com um videoclipe gravado na Europa. A música pode ser conferida em todas as plataformas digitais por meio do link a seguir: https://onerpm.link/423770489304

Após a ótima recepção do público sobre o último single lançado, “Maranata”, o Coral Kadmiel segue entregando novas canções. Dessa vez, “Prosseguirei” alerta a Igreja brasileira sobre as dificuldades da vida que tentam fazer os cristãos desistirem da fé. Nilton Silva, regente e fundador do grupo, explica que a mensagem da nova música confronta sobre permanecer firme em Jesus.

“Este novo single traz uma mensagem de esperança e incentiva a não desistir mesmo com as intempéries do dia a dia. Ela nasceu da reflexão sobre como a vida coloca obstáculos e distrações para que percamos a fé e a esperança. Tomei como base a passagem de Neemias 6:3 e assim como este texto diz, estamos fazendo uma grande obra e não vamos parar”, coloca o líder.

“Esse single é uma resposta aos problemas e adversidades, afirmando que eles não têm o poder de nos paralisar e nos distrair”, ressalta Nilton Silva sobre a canção que também chega como videoclipe com imagens gravadas na Europa, durante a última turnê internacional do coro que chegou a visitar países como França, Portugal e Espanha no ano de 2022.

Novos lançamentos em maio

Segundo a Rede Music, selo que gerencia os singles do Coral Kadmiel, o público pode aguardar por novos lançamentos em maio. Além da aposta no grupo vocal, a empresa promete apresentar outros artistas com releituras de grandes sucessos da música gospel e também canções inéditas. Interessados em convidar o Coral Kadmiel para eventos devem procurar Mario Cardoso, CEA da Rede Music, por meio do telefone citado no final desta matéria.

Conheça o Coral Kadmiel

O projeto surgiu em 1997 inspirado em filmes clássicos como “Mudança de Hábito”. Nilton Silva relata que tinha apenas 22 anos e estava em transição de uma igreja para outra em Campinas (SP) quando surgiu a ideia de montar um coral de música negra. “Foi no dia 4 de abril de 1997 que iniciamos o Coral Kadmiel. Estamos ainda no nosso Jubileu de Prata, prestes a completar 26 anos de estrada”, declara o regente.

Após tanto tempo atuando de forma independente, hoje o Coral Kadmiel realiza o sonho de integrar o time de artistas da Rede Music, gravadora oficial do coro que presta suporte como selo musical. Ainda para este ano, pelo menos outros cinco lançamentos serão disponibilizados nas plataformas digitais.

