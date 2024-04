Vídeo: após eliminação do BBB24, MC Bin Laden anuncia mudança de nome

Não existe mais MC Bin Laden, apenas MC Binn, com dois ‘n’. A notícia foi revelada pelo cantor, que saiu do reality da TV Globo na quinta-feira (4/4) 80,34% dos votos, durante o Café com o Eliminado, no programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga.

Em um bate-papo repleto de muitas “fofocas” e risadas, o funkeiro contou sobre a novidade: “Meu nome já foi apadrinhado pelo Tadeu [Schmidt]. Tadeu, você também é responsável, viu? Vai ser MC Binn, mas vai ser com dois ‘n’. Porque a Pitel também falava que tinha que ser com dois ‘n’”, afirmou.

Em seguida, ele aproveitou para fazer sua divulgação: “E alô, contratantes do Brasil inteiro, já podem contratar porque eu não ganhei R$ 3 milhões, não, gente. Quanto mais show, melhor. Vamos trabalhar em um EP novo”, declarou.

Binn já tinha contado que faria a mudança do nome artístico assim que deixou a casa mais vigiada do país e ser recepcionado por Tadeu Schmidt nos estúdios. O apresentador sugeriu que o nome fosse apenas Bin.

No Twittero o termo “o Bin” foi entre os assuntos mais comentados durante muito tempo nesta sexta-feira (5/4) e os internautas foram só elogios para o cantor.

“Sucesso na sua jornada. Você merece, MC Binn, garoto do bem respeitador e adorável”, disse uma. “Votei no Bin para sair porque não gosto dos gnomos, mas estou gostando das entrevistas dele fora da casa! Sucesso, MC Binn!”, desejou outra. “Até agora o único que realmente valeu ir a uma entrevista pós-BBB. Canta, Mc Binn, esse é o seu propósito!!”, aconselhou uma terceira. “MC Binn é um ótimo ser humano, ganhou minha admiração, teve uma postura que poucos tiveram. Se respeitou, respeitou sua família, a família dos outros e a Ana. Parabéns!”, escreveu mais uma.

Reação de Binn ao descobrir que Buda está solteiro viraliza MC Bin Laden, agora apenas Binn, foi o último eliminado do BBB24 e, após a saída da casa, durante o Bate-Papo BBB, ficou surpreso ao saber que seu companheiro de jogo, Lucas Henrique, o Buda, está solteiro. A reação do cantor viralizou nas redes sociais e arrancou risadas dos internautas.

O funkeiro perguntou o motivo de a esposa de Lucas Buda não aparecer em fotos nas últimas semanas, e Ed Gama respondeu: “Você é da fofoca mesmo. Ele tá solteiro”. “Meu Deus!”, reagiu Bin, com os olhos arregalados.

“Ele nem esperou ninguém falar, já foi logo perguntando. Fofoqueiro real”, disse um internauta no X (antigo Twitter). “Melhor reação de todas”, escreveu mais um. “Todos os outros ficaram sabendo da fofoca porque contaram. Ele, no caso, foi atrás da informação”, pontuou outro.

Líder pentacampeão e mudança do Paredão O BBB24 termina no próximo dia 16 e está em ritmo acelerado, com a semana em modo turbo. Ao todo, já foram 3 eliminados em poucos dias e na quinta-feira (4/4) não foi diferente. O reality da TV Globo teve um líder pentacampeão e uma mudança de dinâmica que virou alvo de críticas nas redes sociais.

Depois que MC Bin Laden foi retirado da disputa pelo prêmio milionário, com 80,34% dos votos, os sete participantes sobreviventes se enfrentaram em uma prova de memória. Eles precisavam decorar os pedidos feitos no bar do patrocinador e acertar o que foi selecionado pela produção. No fim, quem fizesse 8 pontos primeiro, vencia. E o grande pentacampeão foi Lucas Henrique, o Buda, que já garantiu sua vaguinha entre os 6 finalistas.

Nesta sexta-feira (5/4), haverá a Prova do Anjo, que será autoimune e não vai imunizar ninguém. À noite, acontece a formação do Paredão e os responsáveis pelo programa mudaram a dinâmica.

O Líder, como sempre, vai indicar uma pessoa. Já no confessionário, ao invés de votar em alguém para eliminar, Giovanna, Dabi, Alane, Beatriz, Matteus e Isabelle precisaram escolher uma pessoa para salvar. Os dois menos votados vão correr o risco de voltar para casa junto com o escolhido por Buda. No domingo (7/4), o público vai conhecer o próximo brother eliminado.

No Twitter, os internautas não gostam da novidade na votação: “Eu nem torço pra ninguém no BBB, mas tá bem óbvio que essa produção esse ano meteu a mão com força. Ia ter a melhor votação com o Buda indicando a manca [Giovanna] e deixando o resto votar entre si. Aí, eles mudam a dinâmica de voto kkkkkkkkkkkkkkkk esse programa tem que acabar”, analisou uma. “Acho isso de mudar a dinâmica a cada semana no BBB muito chato. Querendo ou não, a galera não consegue planejar direito suas estratégias e votos porque não sabem como vai funcionar, é tudo sempre na surpresa. A Fazenda é sempre a mesma dinâmica, o que muda as vezes é um poder”, opinou outro. “Então, mais uma vez o Boninho vai beneficiar os fadas, né? (risos). Ouviu o que o Bin e Giovanna fariam e já mudou a dinâmica! Isso só inibe no próximo BBB o povo de jogar! Que proteção desnecessária!”, reclamou um terceiro.