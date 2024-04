Qual a diferença entre os molhos branco e 4 queijos

Chef especializada em comida italiana, Carina Popolare, explica como usar os molhos clássicos e garantir uma refeição incrível

Embora à primeira vista pareçam semelhantes, os molhos branco e 4 queijos escondem segredos que os transformam em experiências gastronômicas distintas. Para desvendar suas nuances, a chef Carina Popolare, especialista em culinária italiana e proprietária do Popolare Massas e Empório, pontua suas principais diferenças e dá dicas de seus preparos.

Carina começa pelo molho branco que tem como base o bechamel, acrescentado de manjericão, creme de leite e parmesão que complementam a textura e o sabor. “Sua textura suave e sabor delicado o tornam ideal para acompanhar massas recheadas, como o canelone, rondele e raviolis, sem mascarar o sabor dos ingredientes principais”, diz Carina.

Ingredientes e preparo:

Para preparar o molho branco, a chef utiliza leite, manteiga, farinha de trigo e manjericão fresco. “Prefiro não adicionar noz-moscada ou outras especiarias para preservar a neutralidade do sabor. Dessa forma ele se adapta com diferentes combinações”.

Após engrossar o molho com farinha, Carina finaliza com creme de leite e parmesão, conferindo cremosidade e um toque de sabor. Essa base versátil pode ser aromatizada com diversas especiarias, abrindo um leque de possibilidades para o paladar.

Quatro queijos, uma sinfonia de sabores:

Já o molho 4 queijos é uma explosão de sabores que conquista os amantes de queijo. Carina utiliza uma combinação de muçarela, gorgonzola, queijo minas curado e ralado e parmesão, criando uma sinfonia de texturas e aromas que se complementam. “Optei por não usar o provolone pois ele junto com o gorgonzola não casam bem, por seus sabores fortes. Já a combinação escolhida agrada um público maior e paladares mais exigentes”, detalha.

Para destacar o sabor intenso do molho com queijos, Carina o indica para massas sem recheio, como fettuccine, ou para risotos e filés. “Essa escolha permite que o protagonismo seja dos queijos, proporcionando uma experiência sensorial inigualável”.

Mais dicas da chef:

Utilize ingredientes frescos e de boa qualidade para garantir o sabor autêntico dos molhos.

Ajuste a quantidade de especiarias de acordo com o seu paladar.

Experimente diferentes combinações de queijos para encontrar a sua favorita.

Controle a temperatura do fogo para evitar que os molhos queimem ou talhem.