Quando ministros apostam que Lula anunciará seu escolhido para o STF

Mesmo após voltar da Europa, o presidente Lula sinalizou a ministros do governo que segue “sem pressa” para indicar o susbtituto de Ricardo Lewandowski no STF.

Segundo integrantes do Palácio do Planalto, o presidente tem priorizado outros temas. Entre eles, as mudanças no comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Na próxima semana, Lula fará outra viagem internacional. A previsão é de que ele embarque na quinta-feira (4/5) para Londres, onde acompanhará a coroação do rei Charles III.

Auxiliares ressaltam também que Lula quer conversar com Lewandowski antes de bater o martelo sobre sua escolha. A conversa, no entanto, ainda não havia acontecido até a sexta-feira (28/4).

Anúncio em maio?Apesar de sinalizar estar “sem pressa”, ministros do governo e aliados de Lula apostam que o presidente anunciará seu escolhido para suceder Lewandowski no final de maio.

Hoje o mais cotado para a vaga é o advogado Cristiano Zanin. O jurista defendeu Lula nos processos da Lava Jato e chefiou o jurídico da campanha eleitoral do petista em 2022.

Lewandowski, por sua vez, defende o nome do advogado Manoel Carlos de Almeida Neto como seu sucessor no Supremo. Neto trabalhou como assessor do ministro no STF e no TSE.

Vaga abertaA vaga de Lewandowski está aberta desde o dia 11 de abril, quando ele se aposentou da Corte. O ministrou deixou o Supremo um mês antes de completar 75 anos de idade, quando teria de se aposentar compulsoriamente.

Em café da manhã com jornalistas em 6 de abril, Lula afirmou que não tinha “pressa” em escolher. “Não tem data, não tem mês, não tenho pressa de escolher”, afirmou o petista.