Quando o Mounjaro estará disponível para compra e qual será o preço

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta segunda-feira, 25, a tirzepatida para tratamento de diabetes mellitus tipo 2. O remédio, que será vendido pela farmacêutica Eli Lilly sob o nome comercial Mounjaro, é uma injeção semanal que melhora o controle da taxa de açúcar no sangue de pacientes adultos, semelhante ao Ozempic. Além disso, a droga incentiva a perda de peso por diminuir o apetite – apesar de grande parte dos médicos não recomendar o uso para esse objetivo. Ainda não há anúncio de quando o medicamento estará disponível nas farmácias e nem informações sobre a faixa de preço do medicamento no país. Nos Estados Unidos, o tratamento mensal sai em torno de US$ 1 mil, o que equivalente a quase R$ 5 mil. Testes apontaram que a tirzepatida parece fornecer controle glicêmico superior a algumas outras terapias disponíveis. Na dose mais alta de 15 mg, 6,6% dos pacientes descontinuaram a tirzepatida devido a eventos adversos gastrointestinais. “Essas reações adversas são facilmente identificáveis por pacientes que podem optar por descontinuar a terapia sem danos residuais e espera-se que a dose seja titulada clinicamente de acordo com a tolerabilidade e as necessidades de controle glicêmico”, alerta a Anvisa.

