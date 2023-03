Quanto é o Vale Gás? Confira a resposta aqui!

Não sabe quanto é o Vale Gás? O objetivo desse post é te mostrar essa informação de uma maneira simples e didática.

Aliás, aqui você entende como funciona o Auxílio Gás e conhece todos os critérios determinados pelo governo para identificar as pessoas que mais precisam desse dinheiro.

Por fim, verá o passo a passo para se inscrever e conseguir esse auxílio do governo. Sendo assim, para descobrir quanto é o Vale Gás e entender o programa, continue lendo.

O que é o Vale Gás?

Em primeiro lugar, saiba que o Vale Gás surgiu no meio da pandemia. Como muitas pessoas estavam desempregadas, esse auxílio ajudou famílias que passavam por dificuldades a conseguirem se manter no meio da crise.

Dessa forma, este é um benefício que ajuda pessoas que não ganham muito dinheiro a comprarem o gás de cozinha.

Como funciona esse benefício?

O Auxílio Gás funciona da seguinte forma. Sempre que uma pessoa é selecionada pelo programa, ela passa a receber uma pequena quantia por mês.

O dinheiro é depositado em uma conta na Caixa Econômica Federal e você consegue sacar a quantia que é uma ajuda de custo para a compra do botijão.

Qual é o público-alvo do Auxílio Gás?

O público-alvo do Vale Gás são famílias que têm baixa renda. O governo determinou que as famílias que podem receber esse benefício devem ter uma renda menor que meio salário mínimo por pessoa.

Esse é o critério mais importante do programa, se não conseguir atender esse requisito, não terá acesso a esse auxílio.

Então, para saber se a renda do seu lar está de acordo com o programa, some o seu salário com o rendimento de todas as pessoas e depois faça uma divisão pelo número total de familiares na casa.

Quanto é o Vale Gás?

O Auxílio Gás equivale a 100% do valor médio de um botijão de 13kg. Por conta disso, o valor hoje é de R$ 112,00.

Esta foi a média encontrada pelo governo. Essa quantia é paga para todos os beneficiários, independente da cidade ou Estado onde morem.

Logo, o valor vai ser depositado para quem mora em São Paulo ou no Acre, por exemplo.

Como se inscrever no Vale Gás?

Se candidatar ao Vale Gás vai exigir que você atenda a vários requisitos e leve os seus documentos até o CRAS.

Os documentos mais importantes que você deve apresentar são: CPF, RG (ou qualquer outro documento com foto), certidão de nascimento ou casamento e comprovante de endereço (conta de água ou luz).

Não se esqueça, é obrigatório levar os documentos de todas as pessoas que vivem em sua casa. É assim que o programa vai determinar se pode receber o dinheiro com base na renda por pessoa.

Dessa forma, você vai se cadastrar no CadÚnico e terá que aguardar até que seja chamado. Isso mesmo, apenas a inscrição, não faz com que receba o dinheiro de imediato. Precisa aguardar e consultar regularmente para ver se foi selecionado.

Como conferir se vai receber o benefício?

Em primeiro lugar, saiba que pode fazer a consulta de diversas maneiras, mas recomendamos que você faça a consulta do Vale Gás pelo CPF.

É o jeito mais prático e rápido e depois nas outras formas você terá que falar com um atendente, fazendo com que gaste muito tempo no processo.

Desse modo, você faz a consulta e vê se o Vale Gás já está disponível. Aliás, pode ver outros benefícios do governo que também pode pedir.

Ainda assim, existem outras formas, por exemplo, ligar para a Caixa no número 111.

Você pode utilizar qualquer uma das maneiras mostradas nesse post, sem dúvida, vai conseguir fazer a consulta sem muitos problemas.

Como receber o valor do Auxílio Gás?

Não apenas o Vale Gás, mas qualquer benefício do governo é pago pela Caixa Econômica Federal.

Então você precisa abrir uma conta nesse banco? Não! Sempre que alguém recebe um benefício, uma poupança é aberta para receber o dinheiro.

Se quiser entender mais sobre como funciona essa conta, recomendamos que vá até uma agência Caixa.

Além disso, o pagamento é feito em uma data específica, conforme o número do NIS. No cartão que vai adquirir, quando conseguir esse benefício do governo vai vir impresso esse número com 11 dígitos.

Entendeu quanto é o Vale Gás? Esperamos que as suas principais dúvidas tenham sido sanadas. Para mais informações úteis, continue acompanhando nosso blog.