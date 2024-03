Abordagens da PRF resultam na apreensão de quase 100 comprimidos de rebites

Substância é utilizada de forma ilegal para inibir o sono em viagens de longa distância.

Um total de 95 comprimidos de “rebite” foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, durante fiscalizações nas últimas 48 horas. Os flagrantes foram registrados em Itaberaba, Seabra, Teixeira de Freitas e Jequié.

A maior apreensão ocorreu domingo (10), em Itaberaba (BA), durante abordagem a um caminhão Volvo/FH540. Com o motorista, os policiais aprenderam uma quantidade de 50 comprimidos de Nobésio Extra Forte, substância que é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Por ser um crime considerado de menor potencial ofensivo, o porte de drogas não gera prisão. Os policiais lavraram os TCOs e encaminhou os procedimentos criminais ao Juizado Especial Criminal, onde os condutores responderão pelo artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

O uso desse tipo de droga está muitas vezes associado à condução em excesso de velocidade, perda do controle do veículo, colisões, direção agressiva e desatenta, além de execução de manobras de alto risco.

Utilizada ainda para manter o estado de alerta, levando muitas vezes à desobediência do motorista à lei do descanso obrigatório, as anfetaminas têm sua venda proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme Portaria n° 344/1998 .