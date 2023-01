Quatro pessoas morrem em acidente na Rodovia Anhanguera, em São Paulo

Um grave acidente entre carros deixou quatro mortos na Rodovia Anhanguera, em Sumaré (SP), na tarde do último sábado, 28. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um motorista de uma Chevrolet Montana invadiu a contramão, trafegou por 4 km em alta velocidade e atingiu em cheio um C3, além de um Renault Sandero lateralmente. O condutor da Montana não resistiu e morreu no local. No Citroen, havia uma família com o casal Paulo Vasconcelos (54 anos) e Silvana Vasconcelos (49 anos), além da filha da Tayane Vasconcelos (20 anos), outras vítimas fatais do incidente. Um menino de 11 anos, sobrinho do casal, também estava no veículo e foi encaminhado para o hospital. Já os cinco integrantes da Montana sofreram ferimentos leves. O incidente aconteceu na altura do Km 109, na via marginal, que precisou ser interditada por cerca de três horas e causou um congestionamento de mais de 1 km, segundo a AutoBAn, concessionário que administra o trecho. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Tayná Vasconcelos, outra filha do casal que estava no C3, usou suas redes sociais para lamentar o episódio. “Pessoal, infelizmente meus pais e minha irmã sofreram um acidente fatal”, informou. “Não estou conseguindo ficar no celular. Vou ficar ‘off” por um tempo”, continuou a jovem de 25 anos, que também passou informações sobre o velório dos familiares, realizado na tarde deste domingo, em Campinas.