Comunicado – Fórum de Itamaraju – acompanhe calendário

A V I S O

AO PÚBLICO EM GERAL

A administração do fórum desta comarca de Itamaraju informa ao público em geral, que o prazo final para a solicitação do alistamento, transferência e revisão do título de eleitor, encerra-se no próximo dia 08 de maio, informando ainda que o cartório desta 172ª zona eleitoral estará funcionando normalmente nos próximos dias 27 de abril (sábado), 1º (feriado), 04 e 05 de maio (sábado e domingo) de 08:00 às 14:00, no atendimento das demandas acima.

Necessário o eleitor portar seus documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.

Cordialmente,

Anselmo dos Santos Lima

Administrador do fórum de Itamaraju

Link do documento oficial