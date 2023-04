Que estranho! Até agora nenhum parente foi visitar Dani Alves na prisão

O caso Daniel Alves continua despertando interesse da mídia, na Espanha, no Brasil e no resto do mundo. O ex-jogador da Seleção Brasileira, que está encarcerado na Penitenciária Brians 2 desde 20 de janeiro, sofreu vários contratempos durante a sua permanência na prisão, como o fim da sua relação amorosacom Joana Sanz após decisão que a própria modelo partilhou nas suas redes sociais.

E não é só isso: o brasileiro ainda não recebeu a visita da família depois de mais de 75 dias atrás das grades. Isso tem causado estranheza entre as pessoas mais próximas de Daniel.

Apenas Bruno Brasil, que esteve presente naquela noite que mudou a vida de Alves, foi a única pessoa que visitou assiduamente a o ex-jogador do Barça.

O chef e também nutricionista, que estava com os amigos da vítima na sala reservada da boate Sutton, visita semanalmente o parceiro, ao contrário de alguns familiares e amigos que ainda não vieram visitar o jogador.

Daniel Alves também não recebeu a visita de nenhum jogador de futebol. Tampouco recebeu apoio público de ex-companheiros de profissão.

