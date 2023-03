Arthur Lira dá festa para lideranças municipais após discutir nova regra fiscal

Lideranças de diversos partidos ouviram na início da noite desta quarta-feira (29/3) a proposta da nova regra fiscal, apresentada pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad. O encontro foi convocado por Arthur Lira (PP-AL), na sua residência oficial, em Brasília.

Enquanto parlamentares discutiam o texto, carros carregados com churrasqueira, coolers, instrumentos e peças de montagem de palco entravam no local. A movimentação, porém, não aparenta ter acelerado a discussão: o ministro, o presidente da Câmara e as lideranças debateram a proposta por mais de três horas.

Seguida à chegada das peças que indicavam a preparação de um festejo, foi a vez de músicos, funcionários com farda de um buffet e mais pessoas que trabalhariam no evento adentrarem à residência oficial da presidência da Câmara. Enquanto os deputados e ministros presentes começavam a sair do local, diversas vans lotadas de homens de terno e gravata – alguns mais tímidos – chegaram.

Já ouvia-se música sertaneja quando o deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE) falava sobre a discussão do arcabouço fiscal, que pode apresentar uma regra para o limite de gastos e investimentos do governo federal. Quando esgotou-se a pauta, um grupo de aproximadamente trinta pessoas chegou ao local.

Movimentação de prefeitos e gestores de Alagoas na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL)Eram prefeitos, secretários e mais representantes de gestões municipais aliadas a Arthur Lira. Eles estavam na Marcha dos Prefeitos, evento realizado em Brasília para que gestores apresentem ao Executivo e Legislativo nacional suas demandas. O encontro “rendeu muito”, disse um secretário de uma cidade do litoral alagoano.

Ele disse ainda que a liberação de recursos e a festa mostra como Lira “está bem” com relação às eleições municipais de 2024. A contar o número de gestores, boa parte dos 102 municípios alagoanos estavam representados.