Queda de hidroavião em Bragança Paulista, no interior de SP, deixa dois mortos

Um hidroavião caiu numa represa do Rio Jaguari, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo, 30. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, dois idosos morreram com na queda da aeronave. Um tinha 74 anos, enquanto outro havia completa 72 anos. De acordo com a corporação, cinco viaturas e o helicóptero Águia foram acionados para atender a ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o hidroavião ficou submerso.

14h09 Queda de aeronave (hidroavião), Estrada josé Vaccari, 3.500 – Bragança Paulista, 5 viaturas + Águia 10 no apoio, aguardando mais informações. #193S — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) April 30, 2023