Quem cuida do dinheiro no governo fica muito “mão de vaca”, diz Lula

Em evento no Recife, o presidente disse que é mais difícil trabalhar no governo federal do que nos estaduais e municipais

Para o petista, a demora também esbarra nos funcionários públicos que têm medo de serem denunciados por irregularidades na liberação do dinheiro; na foto, Lula (esq.) observa o ministro da Fazenda, Fernando Haddad Sérgio Lima/Poder360 – 04.mar.2024

Mateus Maia 5.abr.2024 (sexta-feira) – 11h08



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta 6ª feira (5.abr.2024) que quem cuida das finanças do governo tem a tendência de ficar “muito mão de vaca”. No Recife, o petista participou de evento com o prefeito da cidade, João Campos (PSB), para assinar ordem de serviço da construção de encostas na capital pernambucana.

“Muitas vezes no governo, sobretudo a parte do governo que trabalha com finanças –e isso vale para a política, vale para um clube de futebol, vale para um sindicato, vale para uma associação de moradores–, quem tá cuidando do dinheiro fica muito mão de vaca. Quem tá cuidando do dinheiro não quer liberar dinheiro para nada, tudo é muito complicado, tudo demora”, afirmou.

Lula ainda criticou a morosidade do governo federal, dizendo que é mais difícil trabalhar no âmbito federal do que nos estaduais e municipais.

“É mais difícil trabalhar no governo federal do que no estadual. Vocês já perceberam que têm mais complicações para fazer, tem mais fiscalização, tem mais ingerência”, disse.

Para o petista, a demora também esbarra nos funcionários públicos que têm medo de serem denunciados por irregularidades na liberação do dinheiro. Esse processo, segundo ele, demanda muito convencimento dos ministros para que as verbas sejam liberadas. Ele citou os chefes dos ministérios das Cidades, Renan Filho, da Casa Civil, Rui Costa, da Educação, Camilo Santana, e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

“O Renanzinho, o Rui Costa, o Camilo, o Waldez quando eram governadores mandavam e acontecia. No governo federal você manda e não acontece tão rápido assim. Você manda e não acontece. É muita coisa para dizer: ‘Não, não pode’. E com um agravante que está mudando é que os funcionários que muitas vezes tem que assinar uma coisa eles começaram a ficar com medo de liberar dinheiro”.