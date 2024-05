Partido AVANTE fortalece laços com PT, durante evento na capital baiana

O partido comandado pelo médico Christiano Barreto na cidade de Itamaraju, que atualmente é capitaneado pelo ex-deputado federal Ronaldo Carletto, reuniu o ministro Rui Costa, o governador Jerônimo Rodrigues, o senador Jaques Wagner e inúmeras figuras políticas da Bahia, demonstrando alinhamento geral com o Partido dos Trabalhadores.

Além das ilustres presenças, figuras regionais a exemplo do pré-candidato teixeirense Léo Brito, filho do ex-prefeito de Teixeira de Freitas, que posiciona na liderança do partido “Avante” no município.

O deputado federal Neto Carleto, realizou discurso reforçando as pretensões do partido para os diversos municípios da Bahia. Reforçando ser o vice líder do governo Lula no estado. “Lideranças da Bahia e de todo o país se reuniram para juntos falarmos sobre mais desenvolvimento, mais progresso para geração de emprego e renda, novos compromissos com o estado da Bahia. Como vice-líder do governo Lula, é uma honra falar sobre progresso”, declarou o deputado

Na cidade de Itamaraju, o médico pontua seu comando no partido, no entanto, não destaca alinhamento com as bases dos governos estadual e federal.

Mas o evento na capital da Bahia, reuniu inúmeras lideranças e afinamento das ações para a política dos municípios neste ano de 2024.