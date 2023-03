Quem é Jéssica Castro, primeira namorada da vida de Felipe Prior

Felipe Prior surpreendeu seus seguidores do Instagram neste domingo (5/3) ao anunciar o primeiro namoro de sua vida. A nova companheira do arquiteto e ex-BBB é a educadora financeira Jéssica Castro. Ao revelar o relacionamento, o novo casal trocou declarações nas redes sociais.

Nascida em 1994, no Rio de Janeiro, Jéssica é influenciadora e conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram. Na plataforma, além de trabalhar com a rede social, a carioca foca na criação de conteúdo e educação no mercado financeiro. “Meu trabalho é te ajudar a te investir”, definiu.

A influenciadora também revelou que é do signo de peixes, míope, desastrada. “Ou seja, dependendo do momento, eu posso ter causado uma catástrofe”, brincou Jéssica.

Revelação de Felipe Prior“Depois de 30 anos observando o namoro dos outros…. A casa caiu, tá na hora de botar em prática. O último dos românticos”, escreveu. A publicação começa com Prior avisando que hoje é o aniversário da amada e mostra uma visita à casa dela com um buquê de flores. Ao presenteá-la, a moça parece não acreditar: “Ai, Mentira”. Na sequência, eles se beijam. “Ele tem coração”, explica.

Na sequência, a imagem é cortada e Prior mostra um jantar romântico com a nova namorada. Eles estavam, no momento, comendo um petit gateau. É, nesse momento, que Jéssica percebe que há um papel todo enrolado dentro do bolinho. “Você é uma linda que consegue fazer o diferente. Quer namorar comigo? Te amo”, se declarou. Confira.

Em seu Instagram, Jéssica também publicou uma foto com Prior e se declarou. “Desde o primeiro dia que te conheci já sabia que seria diferente… meu parceiro de esporte kkkk (às vezes), amigo, confidente, encorajador e agora … namorado”