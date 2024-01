Quem é Luiz França, comediante acusado de agredir Maria Melilo

Luiz França foi acusado de agredir a então namorada Maria Melilo com socos e chutes. A ex-BBB registrou um boletim de ocorrência contra ele em 13 de janeiro e pediu uma medida protetiva de urgência contra o homem, de acordo com o Fofocalizando. Mas quem é Luiz França?

Ator e comediante, ele nasceu em novembro de 1974 na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. Formado em artes cênicas pelo Senac do Rio de Janeiro, ele faz parte da equipe do Comédia ao Vivo, um grupo de stand-up.

Luiz França e Maria Melilo Reprodução

Luiz França e Maria Melilo Reprodução

Luiz França Foto: Instagram/Reprodução

Maria Melilo Reprodução

Cortes e hematomas: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

Cortes e hematomas: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

Cortes e hematomas: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

Cortes e hematomas: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

Além disso, ele apresenta também o podcast Vê Se Pod, que vai receber Andressa Urach na noite desta quinta-feira (18/1). Antes, ele fez parte do elenco de Saco de Risadas, no Domingão do Faustão.

Boletim de ocorrência

Como noticiado pela Coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Maria Maria Melilo afirmou na ocorrência que “as agressões se deram em decorrência de uma discussão ocasionada por conta de ciúmes”. O pedido de medida protetiva foi encaminhada ao Poder Judiciário.

No último dia 16, França teria ido à delegacia depor. No relato, ele disse que a briga aconteceu em sua casa, durante um churrasco. Ele alegou que Maria foi quem teve uma crise de ciúmes e “agrediu fisicamente com socos e arranhões, restando-se lesionado”. A ex-BBB ainda teria jogado diversas taças e copos e, segundo Luiz, ela “pegou uma faca grande e o ameaçou de causar um mal injusto e grave”.

Após a repercussão do caso, Maria se pronunciou sobre o caso. “Em respeito a todos que se preocupam comigo, informo que estou bem e peço, por gentileza, que da mesma forma respeitem minha privacidade”, escreveu em uma rede social.