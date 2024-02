Vídeo: Bianca Andrade esclarece relação com Fred após rumores de volta

Bianca Andrade, a Boca Rosa, abriu o jogo sobre os rumores de que teria reatado com Fred Bruno, pai de seu filho, Cris, de 2 anos. Em um vídeo no TikTok, a empresária deixou clara sua relação com o ex e alertou outros pais separados.

Rumores de que os dois haviam retomado a relação começaram após Fred viajar para a Inglaterra, onde Bianca faz um intercâmbio, com Cris. Eles apareceram juntos em uma série de fotos, aumentando boatos de um possível comeback.

@bianca #family #maternidade #paiseparados @Fred ♬ som original – Bianca Andrade “Eu recebi muitas mensagens de pessoas meu perguntando se eu voltei para o Fred, e como a gente tem uma relação muito sincera, eu decidi contar para vocês que não. Eu não voltei para o pai do meu filho, o que acontece é que a gente tem uma relação de amizade muito forte que choca algumas pessoas”, iniciou Bianca.

Além de deixar claro que hoje preza pela boa relação por conta de Cris, Bianca lembrou que a vida pessoal dos dois não interfere na criação do menino:

“O pai do meu filho já passou pelo Big Brother e teve uma outra pessoa lá dentro, e isso não muda nada entre a gente, porque não é sobre a gente, é sobre nosso filho.”

Por fim, Bianca alertou: “Não coloque a vida pessoal de vocês como um problema na vida da criança. Eu e o Bruno, a gente discute várias vezes e todas às vezes a gente fala: ‘Vamos colocar nosso ego no bolso’. A gente precisa fazer nossa parte”.

O ex-casal se separou em abril de 2022.

Bianca Andrade, a Boca Rosa, nascida em 1994, e Bruno Carneiro Nunes, o Fred, nascido em 1989, assumiram relacionamento em setembro de 2020, meses após a empresária deixar o BBB 20 Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (1)

À época, Bianca escreveu dizendo que Fred, youtuber do canal Desimpedidos, era seu crush. Bastou o comentário para os fãs começaram a suspeitar de um romance entre os dois. Para colocar um fim aos boatos, a empresária foi aos stories e assumiu de vez que vivia um affair com o rapaz Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (4)

“Ah, Fredolino, eu amei, tá? A gente é mó casalzão da hora não é de hoje e geral já sabe mesmo, então chega de tentar esconder esse trem que a gente tem, que é muito doido, mas é muito nós”, escreveu Bianca Andrade Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (5)

Após tornar público o romance, Bianca explicou ainda que o casal vivia um “amor livre”, termo utilizado por ela para explicar o relacionamento aberto. “É um amor sem cobrança, sem submissão, sem dependência emocional. Não tem a ver sobre ficar com outras pessoas. Mas se tiver vontade, tudo bem”, completou Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (11)

Bianca e Fred, na verdade, se conheceram em 2017, durante um evento do YouTube. Tempos depois, os pombinhos trocaram o primeiro beijo, mas optaram por manter a amizade colorida. Depois de idas e vindas, ao longo dos últimos três anos, o casal reatou em fevereiro, quando Boca Rosa saiu do Big Brother Brasil Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (10)

“Defino nossa história por temporadas, como nas séries. Na primeira, nos conhecemos, apenas como amigos. Na segunda, ficamos juntos, deu certo por um tempo. Já na terceira, eram muitas brigas, nos odiamos. E, agora, vivemos a quarta fase. Desde que saí do BBB, Fred virou meu amigão e foi um caminho natural”, disse a influencer, em entrevista ao Uol Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (5)

Em dezembro de 2020, meses após assumirem a relação, o jornalista Léo Dias revelou que Bianca estaria grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o youtuber Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (8)

“Siiiim, teremos um baby!!! Óbvio que gostaríamos de esperar os 3 meses para falar com segurança dessa vidinha que está por vir, mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo. E tudo bem, não vou me abalar e bora seguir o baile, até porque estamos felizes para um carai e esse bbzin já é mais amado que tudo!!”, escreveu Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (6)

Em setembro de 2021, Cris nasceu. A influenciadora digital usou o Instagram para anunciar o nascimento do bebê. “Depois de 20 horas em trabalho de parto, posso dizer que vivemos o momento mais mágico das nossas vida”, escreveu Bianca Reprodução/ Instagram

*****Foto-fred-youtuber

No fim de 2021, no entanto, Fred foi acusado de ter traído Boca Rosa. Tudo começou quando um vídeo, em que o apresentador do canal Desimpedidos aparece com três mulheres, viralizou nas redes sociais. Fred, por sua vez, fez uma postagem no Instagram negando o ocorrido Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (7)

“Tudo que aparece aí é mentira. Porém, tem uma diferença, dessa vez eu cansei. É um desrespeito para mim como pessoa, como marido, como pai, como jornalista, como profissional. Eu já estou falando com a minha assessoria, com o meu advogado para tomar as medidas cabíveis. É isso, beijo”, afirmou Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (7)

Em abril de 2022, informações de que o casal estaria em crise começaram a circular. Os boatos, na verdade, surgiram após a influenciadora viajar para trabalhar no Coachella, nos Estados Unidos, e a sogra, Aurimar Carneiro, postar comentários desagradáveis sobre a nora. Na ocasião, Fred estava cuidando do filho do casal, Cris, de 9 meses, no Brasil Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-influencer (1)

“Nós não podemos vender nossa alma. Nós temos que ganhar o reino de Deus, isso sim. Os milhões ajudam, mas não resolvem tudo nas nossas vidas. Sem Deus não somos nada. Temos que lutar, temos. Mas com Deus na frente”, escreveu a sogra de Boca Rosa Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-influencer (2)

O comentário foi apagado, mas antes, internautas conseguiram printar e começaram a especular sobre uma suposta crise no casamento da empresária com o youtuber Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (2)

No fim de abril, após rumores, Bianca Andrade e Fred confirmaram o fim do relacionamento nas redes sociais. “Esse momento foi o mais feliz da minha vida e é assim que sempre vou me lembrar de nós”, escreveu Bianca, utilizando uma foto em que ela e Fred aparecem juntos durante parto do filho Reprodução/ Instagram

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (9)

Usando o mesmo tom e foto de fundo, Fred também se pronunciou sobre o término da relação. “Mesmo não estando mais juntos, eu e Bianca seguimos nos amando muito e sempre estaremos na vida um do outro por sermos amigos acima de tudo e também por conta da nossa maior alegria, Cris”, afirmou Reprodução/ Instagram