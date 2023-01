Quem é Yuri Lima, affair de Iza e ex-jogador do Flu e Santos

Iza anunciou o fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santos em outubro do ano passado. Desde então, surgiram vários rumores de novos relacionamentos da cantora, incluindo o bailarino Wallace Costa. Mas, ao que parece, o affair é com um jogador de futebol: Yuri Lima.

O próprio volante postou uma foto em que ‘assume’ o romance com Iza. A imagem foi publicada na madrugada desta terça-feira (17), nos Stories do Instagram, e mostra a silhueta do jogador de 28 anos ao lado de uma mulher, em frente a um espelho. Os internautas logo apontaram ser a cantora.

A foto publicada por Yuri: fãs apontaram ser Iza na imagem

(Foto: Reprodução)

Segundo o Lance!, os dois já haviam passado o Réveillon juntos, em festa particular em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas, afinal, quem é Yuri Lima?

Nascido na capitão de São Paulo, o jogador começou a carreira no Audax, do interior do estado. Ele foi emprestado ao time sub-20 do Palmeiras entre 2013 e 2014, até voltar à sua equipe original. Fez sua estreia profissional em 2015 e, logo em seguida, foi emprestado mais uma vez, para o Audax do Rio.

Yuri voltou para o clube de São Paulo e, em 2016, se destacou na campanha que levou o Audax para a final do Campeonato Paulista pela primeira vez na história. Na época, o time era treinado por Fernando Diniz.

O volante chamou a atenção do Santos. Em 2016, o Peixe acertou com o atleta por empréstimo e, em 2018, comprou-o em definitivo. O desempenho, porém, não foi o esperado. Ele balançou a rede uma vez em 64 jogos, e disputou a Série A, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana e Paulistão.

Do Santos, Yuri migrou para o Fluminense. A história foi parecida: chegou em um contrato de empréstimo e teve seu passe negociado de forma definitiva após cerca de um ano. Ele conquistou a titularidade da equipe sob o comando de Marcão, mas sua passagem no futebol carioca também foi rápida.

O volante chegou a ser emprestado duas vezes, primeiro para o Cuiabá, em 2021, e para o Juventude, no ano passado. No início de janeiro, Yuri foi anunciado pelo Mirassol, e é uma das apostas do time para o Campeonato Paulista e a Série B nesta temporada.