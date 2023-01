Quem ganhou mais? Os números do Ba-Vi do Baianão na última década

O primeiro clássico Ba-Vi de 2023 está chegando. Bahia e Vitória entram em campo neste domingo (29), às 16h, na Arena Fonte Nova, para duelar pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. De um lado, o Esquadrão tentará defender um tabu sobre o rival no estadual. Do outro, o Leão tentará quebrar um longo jejum na competição.

O rubro-negro não ganha do tricolor há nove encontros pelo Baianão. A última vez que isso aconteceu foi em 2017, quando levou a melhor por 2×1, na Fonte Nova. Cleiton Xavier e Kanu marcaram os gols, enquanto Alan Costa (contra) descontou para o Bahia.

De lá para cá, o Esquadrão não voltou a perder para o rival no Campeonato Baiano. Foram quatro triunfos tricolores, além de cinco empates. O retrospecto, porém, nem sempre foi positivo ao Bahia. Os dois empates na final do Baianão de 2017, por exemplo, deram o título ao Vitória.

A revanche tricolor veio no ano seguinte, quando o time venceu todos os três clássicos e levantou a taça do estadual dentro do Barradão. Essa conta inclui o fatídico Ba-Vi da pancadaria. O duelo estava empatado em 1×1, mas foi encerrado antes do tempo regulamentar após o Vitória ter cinco jogadores expulsos. O Bahia foi declarado vencedor por 3×0.

As edições seguintes do Baianão registraram apenas um Ba-Vi, cada. Todos os clássicos foram válidos pela fase de grupos – e, dos quatro, apenas um teve vencedor: em 2020, quando o Esquadrão aplicou 2×1, no Barradão. Anderson e Arthur Rezende marcaram pelo lado tricolor, e Eron descontou para o Leão.

Os três outros terminaram empatados, sendo dois sem gols: 0x0 em 2019 e em 2021. Já no ano passado, Bahia e Vitória ficaram no 1×1 na casa rubro-negra. Luidy abriu o placar aos 11 do segundo tempo, e Rodallega empatou aos 24.

Última década

Em um recorte dos últimos 10 anos, o Bahia levou a melhor mais vezes diante do Vitória pelo Baianão. Foram 22 clássicos pelo estadual de 2013 até aqui, com sete triunfos tricolores. O Vitória ganhou seis vezes, e outros nove terminaram empatados.

Mas, se venceu uma partida a menos que o rival neste período, o Leão foi o único que registrou goleadas marcantes: 5×1 e 7×3. Ambas aconteceram pela edição de 2013, e com mando de campo tricolor.

A primeira marcava a inauguração da Arena Fonte Nova, que estava interditada desde novembro de 2007, e valia pela 4ª rodada da competição. Diante de 37.410 torcedores presentes, Renato Cajá, Maxi Biancucchi, Michel, Vander e Escudero garantiram a festa rubro-negra. Zé Roberto descontou.

O 7×3, por sua vez, aconteceu no jogo de ida da final do Baianão 2013. Gabriel Paulista, Dinei (quatro vezes), Fabrício e Maxi Biancucchi conduziram mais uma festa do Vitória, de novo na Fonte Nova. Fernandão, com dois gols, e Adriano Michael Jackson marcaram para o Bahia. Na volta, as equipes empataram em 1×1 e o título ficou com o rubro-negro.

Nesta última década, aliás, o Vitória faturou outros dois títulos sobre o Bahia no estadual, em um bicampeonato rubro-negro. A primeira das duas taças foi erguida em 2016. Com gol de Diego Renan, de pênalti, e Amaral, o Leão fez 2×0 na ida e largou em vantagem no Barradão. No duelo seguinte, o tricolor até ganhou, por 1×0, gol de Feijão, mas o placar foi insuficiente e o troféu ficou com o Vitória.

Na edição de 2017, mais um Ba-Vi na final. No primeiro jogo, o rubro-negro saiu atrás, após Tiago marcar para o Bahia, mas garantiu o 1×1 com gol de Armero, contra. Na volta, o 0x0 no Barradão assegurou o bi do Leão. A equipe, por sinal, fez campanha irretocável naquele Baianão: 100% de aproveitamento na primeira fase e invencibilidade nas semis, com um empate e um triunfo, e na final, com o 1×1 e o 0x0. Campeão invicto.

Trocos tricolores

Já o Bahia conquistou duas taças em finais contra o Leão nos últimos 10 anos, em 2014 e 2018. No primeiro, o Esquadrão aplicou 2×0 na Fonte Nova, gols de Talisca e Fahel, e confirmou o título com o empate em 2×2 no confronto seguinte, em Pituaçu – mando do Vitória na época, enquanto o Barradão passava por reforma para a Copa do Mundo. Fahel e Lincoln abriram o placar para o tricolor, e Juan e Ayrton empataram para o rubro-negro.

A edição de 2018 foi a última vez que o clássico definiu quem levaria o estadual. E, diferente dos dois anos anteriores, o Bahia foi quem fez a festa, e com casadinha na final. Primeiro, ganhou na ida, por 2×1, na Fonte Nova, gols de Edigar Junio e Vinícius – Luan descontou. Na volta, o gol de Elton assinalou o 1×0 e a conquista do Campeonato Baiano em pleno Barradão.

Vale lembrar que, ainda neste período, o Esquadrão foi campeão mais três vezes, mas fez finais contra outros adversários: em 2015, o título veio em cima do Vitória da Conquista; em 2019, sobre o Bahia de Feira; e em 2020, sobre Atlético de Alagoinhas.

Todos os clássicos Ba-Vi do Campeonato Baiano entre 2013 e 2022:

Em 2022:

Vitória 1×1 Bahia – 4ª rodada

Um jogo apenas, pela fase de grupos. Empate no Barradão;

Em 2021:

Bahia 0x0 Vitória – 5ª rodada

Um jogo apenas, pela fase de grupos. Empate em Pituaçu;

Em 2020:

Vitória 1×2 Bahia – 6ª rodada

Um jogo apenas, pela fase de grupos. Triunfo do Bahia no Barradão;

Em 2019:

Bahia 0x0 Vitória – 8ª rodada

Um jogo apenas, pela fase de grupos. Empate na Fonte Nova;

Em 2018:

Vitória 0x3 Bahia* – 6ª rodada

Bahia 2×1 Vitória – jogo de ida da final

Vitória 0x1 Bahia – jogo de volta da final

Três jogos, com três triunfos do Bahia – sendo o primeiro por W.O. e os dois seguintes na final. Bahia fica com o título;

Em 2017:

Bahia 1×2 Vitória – 10ª rodada

Bahia 1×1 Vitória – jogo de ida da final

Vitória 0x0 Bahia – jogo de volta da final

Três jogos, com um triunfo do Vitória e dois empates nas finais. Vitória conquista o troféu;

Em 2016:

Bahia 0x2 Vitória – 6ª rodada

Vitória 2×0 Bahia – jogo de ida da final

Bahia 1×0 Vitória – jogo de volta da final

Três jogos, com dois triunfos do Vitória e um do Bahia. Vitória leva o Baianão;

Em 2015:

Vitória 1×1 Bahia – 5ª rodada

Um jogo apenas, pela fase de grupos. Empate no Barradão;

Em 2014:

Vitória 1×1 Bahia – 4ª rodada

Bahia 2×0 Vitória – 8ª rodada

Bahia 2×0 Vitória – jogo de ida da final

Vitória 2×2 Bahia – jogo de volta da final

Quatro jogos, com dois triunfos do Bahia e dois empates. Bahia assegura o título;

Em 2013:

Bahia 1×5 Vitória – 4ª rodada

Vitória 2×1 Bahia – 8ª rodada

Bahia 3×7 Vitória – jogo de ida da final

Vitória 1×1 Bahia – jogo de volta da final

Quatro jogos, com três triunfos do Vitória e um empate. Vitória garante a taça;