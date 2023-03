Quem leva vantagem? Veja os números do Ba-Vi na Copa do Nordeste

O primeiro Ba-Vi de 2023 já aconteceu, e teve triunfo do Bahia por 1×0 na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Agora, é a hora de mais um clássico, dessa vez pela Copa do Nordeste. Será o retorno do duelo no regional, após o hiato do ano passado, quando o Vitória não se classificou para a fase de grupos.

Mais uma vez, o jogo terá mando de campo tricolor e será disputado na Fonte Nova. A partida está marcada para domingo (5), às 16h, pela 6ª rodada do Nordestão. Os dois rivais fazem campanhas ruins na competição e precisam ganhar para se reabilitar.

No retrospecto do Ba-Vi pela “Lampions League”, é o Vitória quem tem a vantagem. São 16 confrontos disputados na história, e o Leão ganhou a metade deles: oito. O Bahia venceu cinco vezes (31%), e três jogos terminaram empatados (19%).

Por outro lado, o Esquadrão costuma se dar melhor quando o assunto é ser mandante. Nos nove clássicos que disputou como anfitrião, o tricolor ganhou quatro (44%). O Vitória ganhou três vezes na condição de visitante (33%), e duas partidas acabaram empatadas (22%).

Invencibilidade rubro-negra

O Leão está invicto há três clássicos no Nordestão, todos pela fase de grupos. Nos dois mais recentes, vitórias rubro-negras. Em 2021, o time vermelho e preto levou a melhor no Barradão por 1×0. Samuel foi o autor do gol, aos 12 minutos do segundo tempo.

Na edição de 2020, Thiago Carleto e Vico marcaram na etapa inicial e garantiram o 2×0 para o Vitória. O grande destaque daquela partida, porém, foi o goleiro Ronaldo, que brilhou com várias defesas difíceis e ajudou sua equipe a sair da Fonte Nova com o resultado positivo.

Já na Copa do Nordeste de 2019, não houve vencedores: os dois rivais empataram em 1×1. O Esquadrão abriu o placar com Gilberto, em uma linda bicicleta no primeiro tempo, e, na etapa final, Matheus Rocha também fez um golaço e deixou tudo igual, frustrando os mais de 40 mil torcedores tricolores presentes na Fonte Nova.

Confusão e triunfo tricolor

A última vez que o Bahia ganhou o Ba-Vi pela Copa do Nordeste foi em 2017, na partida de volta pelas semifinais. No duelo de ida, o placar terminou favorável ao rubro-negro: 2×1, de virada, no Barradão. Depois de Edson balançar a rede para o visitante, Euller e André Lima garantiram a vitória do Leão.

Na volta, o Bahia se deu melhor. Venceu por 2×0 na Fonte Nova, gols de Allione e Régis. O resultado garantiu ao Esquadrão a vaga na final, em que conquistaria o título sobre o Sport.

Aquele clássico de 2017, aliás, teve confusão após o apito final. O então técnico do Vitória, Argel Fucks, e o volante Edson, do Bahia, bateram boca, o que iniciou uma confusão generalizada. O goleiro Caíque, que defendia o Leão, foi atingido por Feijão e, irritado, precisou ser contido. O caos foi tão intenso que o treinador tricolor Guto Ferreira perdeu os óculos e o atacante Kieza (à época no Leão) por pouco não foi preso, depois de ofender um policial.

Só deu Ba-Vi

Uma das maiores rivalidades do Brasil, o Ba-Vi foi o único clássico local que atingiu uma final da Copa do Nordeste. E isso aconteceu três vezes, em 1997, 1999 e 2002. Em 2003, o Vitória chegou à decisão contra o Fluminense de Feira, mas, apesar de serem do mesmo estado, não dá para chamar de clássico.

Na primeira final com Ba-Vi, em 1997, o Leão saiu com o título. O rubro-negro assegurou uma ótima vantagem no jogo de ida, que venceu na Fonte Nova por 3×0, com gols de Uéslei, Gil Baiano e Chiquinho. Na volta, o tricolor ganhou por 2×1, com gols de Ney Santos e Bebeto Campos (contra) – Agnaldo descontou para o Vitória -, mas não foi o suficiente.

Em 1999, mais uma vez a taça ficou com o Leão. Na ida, o uruguaio Hernández marcou os dois gols para o rubro-negro no 2×0, no Barradão. Na volta, na Fonte Nova, o Bahia fez 1×0, gol de Uéslei. Era o bicampeonato do Vitória.

A terceira final entre os dois aconteceu em 2002 e garantiu a revanche tricolor. A partida de ida foi na Fonte Nova, onde Nonato, Sérgio Alves e Robgol balançaram as redes e garantiram o triunfo por 3×1. Samir descontou.

Na volta, no Barradão, Róbson Luís e Fernando marcaram para o Vitória, enquanto Nonato fez dois para o Bahia. O empate em 2×2 assegurou o bicampeonato do Esquadrão, que havia levantado a taça também no ano anterior, contra o Sport na final.

Todos os 16 clássicos Ba-Vi da Copa do Nordeste: